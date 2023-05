Comparazione quote, Sampdoria-Torino: ecco le chance granata secondo gli analisti

Sampdoria - Torino, l’analisi quote di OddsChecker: poche reti al Ferraris?

La 33esima giornata del campionato di Serie A vedrà sfidarsi Sampdoria e Torino nel match in programma mercoledì 3 maggio alle 18.00 allo stadio Luigi Ferraris. La squadra di Stankovic, ultima in classifica, vuole cancellare la figuraccia di Firenze, i granata hanno come obiettivo quello di tornare a vincere dopo il ko interno contro l’Atalanta.

ULTIMI RISULTATI – Un fine stagione amaro per i blucerchiati. La matematica ancora non condanna la Sampdoria alla retrocessione ma l’ultimo posto in classifica e i soli 17 punti conquistati lasciano davvero poco spazio alle speranze. Momento molto delicato per la squadra di Stankovic che non vince dallo scorso 19 marzo (Sampdoria – Verona 3-1) e che nell’ultimo turno di campionato ha subito ben cinque gol dalla Fiorentina.

Periodo di alti e bassi anche in casa granata. La compagine di Juric arriva alla sfida contro la Sampdoria dopo la sconfitta contro l’Atalanta che si è imposta per 1-2. Nelle gare precedenti 2 ko, contro Napoli e Roma, due pareggi contro Sassuolo e Salernitana e l’importante vittoria dell’Olimpico contro la Lazio. 42 sono i punti in classifica che ora proiettano il Toro al 12esimo posto anche se l’ottavo, occupato dal Bologna, dista solo tre lunghezze.

I PRECEDENTI – Sono 111 in totale i precedenti tra Sampdoria e Torino con un bilancio molto equilibrato: 32 i successi del blucerchiati, 40 i pareggi e 39 i successi dei granata.

Come riporta OddsChecker il Torino ha ottenuto il successo in tutti gli ultimi tre scontri contro la Sampdoria, tanti successi quanto quelli ottenuti nelle precedenti 12 sfide. L’ultimo successo dei doriani risale invece alla stagione 2020/2021: Sampdoria – Torino 1-0 con la rete firmata da Candreva.

LE QUOTE – I maggiori siti di scommesse della Serie A hanno pochi dubbi: il Torino è la squadra favorita per la vittoria. Un successo dei granata vale infatti 1.83 per Poker Stars Sport, 1.92 per StarCasinò Bet, Planetwin 365 e Sportbet e 1.94 per Vincitu. L’X, che non si verifica dalla stagione 2020/2021 (Torino – Sampdoria 2-2), vale 3.40 per Betfair e Novibet, 3.47 per DaznBet e 3.55 per Sportbet. Un successo dei padroni di casa parte invece dai 3.20 di bet365, passando per i 4.50 di Sisal e Betfair fino ai 4.52 per Vincitu.

Sampdoria e Torino sono due squadre che fanno molta fatica a segnare: solo 20 gol per i blucerchiati, 33 per i granata, e per questo anche la gara del Ferraris potrebbe essere caratterizzata da poche reti come testimoniano le quote. Il No Goal vale infatti 1.73 per StarCasinò Bet, 1.77 per Snai e 1.80 per Betfair. Il Goal invece si alza fino ai 2.00 di bet365, i 2.02 di LeoVegas e i 2.03 di StarCasinò Bet.

Allo stesso modo quindi entrambe le squadre potrebbero optare per una gara accorta tendente all’Under 2.5, quota favorita dai bookie, che si attesta sull’1.60 di GoldBet e Sisal e l’1.67 di bet365 e LeoVegas. L’Over 2.5 mette invece d’accordo a 2.20 StarCasinò Bet, Better e Sisal.

Capitolo marcatori in casa Sampdoria per gli operatori il calciatore che potrebbe fare la differenza è Manolo Gabbiadini. Una sua rete, che manca ai blucerchaiti dalla doppietta contro il Verona, vale 4.75 per LeoVegas e 4.85 per StarCasinò Bet. In casa granata la certezza si chiama Antonio Sanabria, per la seconda volta in carriera in doppia cifra. Un suo gol vale 2.65 per StarCasinò Bet e 2.75 per Sisal.