Cremonese in Coppa Italia, per Juric ricordi negativi: ko col Verona nel 2019

Bene il Toro nella sua storia con la Cremonese. Male Juric che vuole vendicare quella sfida del 2019...

Luca Bonello

Domenica alle 21, allo Stadio Olimpico Grande Torino, va in scena Torino-Cremonese, partita valida per i trentaduesimi di Coppa Italia 2021/2022. La vincente affronterà a metà dicembre una tra Sampdoria o Alessandria in una partita che decreterà l'avversaria della Juventus negli ottavi di finale. Per Juric è una gara con un ricorso storico importante, dato che nel 2019 proprio con la Cremonese subì un'eliminazione precoce dalla competizione.

PASSATO - Ivan Juric non può sorridere riguardando i suoi precedenti con la Cremonese dato che, in 3 sfide da allenatore, contro la squadra lombarda non è mai riuscito a vincere. Il suo score parla infatti di un pareggio e di una sconfitta nella stagione 2014/2015, quando sedeva sulla panchina del Mantova, e di una sconfitta da allenatore del Verona. Era il 18 agosto 2019, terzo turno di Coppa Italia, e i veneti furono sconfitti per 1-2 tra le mura amiche dopo i tempi supplementari. Al vantaggio veronese di Empereur, rispose Castagnetti al 90', che allungò la sfida all'over-time, dove decisiva fu la rete di Deli al 102', che trascinò la Cremonese al quarto turno di Coppa Italia ed eliminò l'Hellas Verona. 2 anni dopo Juric ritrova i grigiorossi nello stesso torneo: quale occasione migliore per vendicare l'eliminazione del 2019 e invertire il personale trend negativo con i lombardi?

INCROCI - Se Juric non può sorridere riguardando le sue vecchie sfide con la Cremo, ciò può farlo il Torino. Infatti, in 27 sfide con i lombardi, i granata sono usciti vincitori per 14 volte, mentre solo in 5 occasioni sono stati sconfitti (8 i pareggi). L'ultimo incontro ufficiale tra le due squadre risale al 28 maggio 2006, quando nell'ultima giornata del campionato 2005/2006, i granata si imposero per 3-0 sugli avversari grazie alla doppietta di Vryzas e al gol di Vailatti. Era l'ultima gara prima dei playoff che portarono alla conquista della Serie A. I numeri sono positivi per i granata anche se si prendono in considerazione solo le 14 gare casalinghe: 9 vittorie granata, 3 dei grigiorossi e 2 pareggi. Molto bene anche l'unico precedente in Coppa Italia: Torino-Cremonese 3-1 del 26 agosto 1984. Bisogna risalire di 26 anni per trovare l'ultima sconfitta con i lombardi: era il 9 novembre 1996, quando alla decima giornata del campionato di Serie B 96/97, i grigiorossi vinsero 1-0 al Delle Alpi di Torino