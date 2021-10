Pioli pre Milan-Torino: “Kessie recuperato. Hernandez sarà a disposizione”

Le parole in conferenza dell'allenatore rossonero alla vigilia della sfida contro il Torino di Juric

Redazione Toro News

Stefano Pioli, alla vigilia della sfida di campionato con il Torino in programma domani sera alle ore 20:45, ha presentato il match in conferenza stampa, partendo dall'analisi della brutta gara di Champions League con il Porto: "Nella gara di Porto non siamo stati all'altezza, dovevamo fare meglio. In Italia ci sono avversari forti, come lo è domani il Torino. Lavoriamo tutti i giorni per fare sempre meglio e continuare a crescere. Siamo forti e competitivi, ma le partite di ieri mi hanno confermato che dovremo tenere alto il livello delle nostre prestazioni se vogliamo lottare fino alla fine. L'ulteriore step è restare in alto fino in fondo. Siamo in alto da tanto tempo, l'anno scorso abbiamo perso dei punti. Servirà ancora maggiore continuità e pochi passi falsi. Dobbiamo vincere anche le partite sporche, quelle in cui non giochi bene. Abbiamo le qualità per ottenere i tre punti anche quando siamo in difficoltà, ma per parlare di Scudetto è troppo presto, nove giornate sono niente. E' giusto però che i tifosi siano contenti e orgogliosi di questa squadra. Ora pensiamo alla partita di domani e poi a quella successiva".

Il tecnico rossonero poi, parlando dei granata, ha dichiarato: "Il Porto non ci ha aggredito alto, hanno avuto un centravanti che ha lavorato bene sui nostri centrali. Il Verona e il Torino, che giocano un calcio simile, verranno a pressare alti, dovremo essere bravi a muoverci e a trovare gli spazi giusti per fare male ai granata. Il Torino è forte, Juric sta facendo un grande lavoro. Me lo aspetto battagliero e propositivo, dovremo muoverci bene senza dare punti di riferimento. Belotti? Non so nemmeno se giocherà o meno, non è un mio problema l'atteggiamento con cui entrerà in campo. Pobega? sta facendo molto bene".

L'allenatore del Milan ha poi proseguito parlando dei singoli giocatori della sua squadra, in primis Theo Hernandez e Kessie, in dubbio sino a ieri per i rispettivi problemi fisici: "Oggi Theo si allena in squadra ci sarà anche se non dall'inizio. Kessie sta bene ma non verrà schierato trequartista, perlomeno non ad inizio partita, perchè abbiamo Krunic e Maldini che sanno giocare in quel ruolo. Ibra e Giroud? Entrambi non sono al 100%, la cosa importante è che diano continuità sia in allenamento che in partita. In porta ci sarà Tatarusanu".