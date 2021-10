Toro, arriva un crash test: contro un Milan imbattuto non si può sbagliare nulla

A San Siro servirà la gara perfetta: per il Milan fino a questo momento otto vittorie ed un pareggio in nove gare di campionato

Redazione Toro News

Archiviati i tre punti contro il Genoa, il Toro nel turno infrasettimanale (si gioca martedì alle 20.45 a San Siro) dovrà fare visita ad un Milan che in questo avvio di campionato non ha mai perso (otto vittorie ed un pareggio contro la Juventus nelle prime nove). In attesa della gara del Napoli, i rossoneri sono al primo posto in classifica.

EMERGENZA INFORTUNI - Una gara tutt'altro che agevole per i granata, che troveranno una squadra rodata ed ancora imbattuta in campionato. Stefano Pioli dovrà però fare i conti con diverse assenze: l'ultima è quella di Castillejo, uscito anzitempo ieri contro il Bologna per un fastidio muscolare. Ma non sta meglio Ivan Juric, che nelle ultime settimane ha sì recuperato giocatori importanti ma dovrà comunque fare a meno di Ansaldi, Mandragora, Pjaca e Verdi.

I SETTE GOL - Quello contro il Milan sarà un esame importante per il Toro di Juric, chiamato prima di tutto a confermare i netti passi avanti di questo avvio di stagione. Andranno inoltre evitati brutti ricordi legati ai rossoneri: l'ultimo precedente tra le due squadre, giocato a Torino, si chiuse con un netto 7-0 in favore della squadra di Pioli. Per tornare da San Siro con i tre punti servirà una gara perfetta: le occasioni create andranno concretizzate e in difesa non saranno ammessi margini di errore.