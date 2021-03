Nazionali, Azerbaigian-Serbia 1-2: solo panchina per Lukic

Nazionali / Il centrocampista granata non è sceso in campo nella sfida vinta dalla sua Serbia in trasferta in Azerbaigian

Federico De Milano

Nella terza giornata dei gironi di qualificazione al Mondiale 2022 era in programma la sfida Azerbaigian-Serbia. La partita è stata vinta dalla formazione ospite che è riuscita ad imporsi 1-2 grazie alla doppietta dell'attaccante del Fulham Aleksandar Mitrovic. Si chiude così una settimana molto positiva per la Serbia che è riuscita ad ottenere 7 punti in 3 partite cominciando questo girone col piede giusto.

LA PARTITA - Dopo aver giocato per 90 minuti nella partita d'esordio contro l'Irlanda, gara vinta per 3-2 dalla Serbia, Lukic era rimasto fuori dai convocati per la seconda partita dove l'avversario di turno era il Portogallo. Oggi per questa terza ed ultima partita il numero 7 del Toro è rimasto 90 minuti in panchina ad assistere alla vittoria per 1-2 dei suoi compagni contro l'Azerbaigian. Nel primo tempo i serbi si sono portati avanti grazie al gol di Mitrovic arrivato al 16' minuto. Nella ripresa, invece, la rappresentativa azera è riuscita a trovare il gol del pareggio al 59' grazie al rigore realizzato da Mahmudov. Nel finale però Mitrovic ha riportato avanti la Serbia con un gol arrivato all' 81' minuto che, oltre a permettere all'attaccante del Fulham di realizzare la doppietta personale, ha consentito alla sua nazionale di vincere.

RIENTRO - A questo punto Lukic può tornare in Italia e riprendere gli allenamenti a partire dalla giornata di domani. Il tecnico del Toro, Davide Nicola, sarà contento di poterlo riavere a disposizione, in modo da poter preparare il derby di sabato contro la Juventus nel migliore dei modi. L'allenatore granatapuò anche sorridere per il fatto che il centrocampista serbo rientrerà senza nessun probelma fisico e avendo giocato solo la prima delle 3 partite della sua Nazionale, Lukic sarà anche più riposato del previsto.