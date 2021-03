Serbia-Portogallo: Lukic rimane fuori dalla lista convocati

Nazionali / Il centrocampista del Toro non è stato convocato dal CT Stojkovic per la gara contro i lusitani

In occasione della sfida di questa sera tra Serbia e Portogallo il CT dei padroni di casa, Dragan Stojkovic, ha scelto di non convocare il centrocampista granata Sasa Lukic . Il numero 7 del Toro non è neanche andato in panchina per la partita contro la Nazionale lusitana ma non risultano motivazioni legate ad un suo problema fisico.

CAUSE - Tre giorni fa la Serbia ha già giocato contro l'Irlanda riuscendo a vincere 3-2 e in quella partita Lukic era rimasto sul terreno di gioco per tutti e 90 i minuti. Questo testimonia la fiducia del CT della Serbia nei confronti del centrocampista granata. Le cause dell'esclusione di questa sera possono attribuirsi semplicemente ad un discorso di rotazioni della rosa dato che sono presenti diversi centrocampisti validi nella Nazionale serba. Il nuovo commissario tecnico Dragan Stojkovic vorrà dare spazio a tutti i suoi giocatori in modo da capire quali siano i migliori secondo lui. Inoltre martedì ci sarà una terza ed ultima sfida per la Serbia, l'avversario di questo turno sarà l'Azerbaigian in una trasferta molto lunga e magari quella sera Lukic scenderà nuovamente in campo.