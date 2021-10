Coppa Italia Primavera, le pagelle di Torino-Alessandria 3-2: Maugeri è ovunque

Garbett decisivo, bene anche Anton al centro della difesa. Baeten dai due volti: doppietta nel primo tempo, sbaglia troppo nella ripresa

Redazione Toro News

La Primavera del Toro supera di misura l'Alessandria al termine di una gara folle, dominata ma risolta solamente all'89': una prodezza di Garbett vale il passaggio del turno in Coppa Italia per i ragazzi di Coppitelli. Ecco le pagelle dell'incontro.

VISMARA 6: Spettatore non pagante nel primo tempo, prende gol al primo tiro nello specchio ma non ha colpe. Attento con due uscite basse nel momento di difficoltà dei suoi in avvio di ripresa. Non riesce a togliere dallo specchio il tap-in di Ventre, nel finale evita la beffa con una buona copertura sul suo palo.

PAGANI 5,5: Il Toro gioca soprattutto a sinistra, per lui tante coperture preventive e poche occasioni in fase offensiva. Quando spinge è però decisivo: suo il cross per l'1-0 di Baeten. In avvio di ripresa si perde l'uomo sul secondo palo e l'Alessandria accorcia. Situazione analoga anche in occasione del pareggio grigio.

ANTON 6,5: Bravo in occasione dell'1-0 a liberare Pagani al cross. Attento in chiusura e preciso quando si sgancia palla al piede.

AMADORI 6: Attento in copertura, senza bisogno di strafare. Nel finale spende un giallo per fermare un'azione pericolosa.

GREGORI 6: Torna titolare sulla corsia di sinistra e dimostra di saperci fare con il pallone tra i piedi, in fase offensiva è un valore aggiunto (72' Angori 6: un cross che quasi provoca un autogol, conferma di avere un mancino molto interessante)

LINDKVIST 6,5: Parte largo a destra ma si accentra molto, arrivando spesso a sovrapporsi a Stenio. Mette in mezzo diversi palloni interessanti e da un suo recupero nasce l'azione che porta al 2-0 (63' La Marca 6: nell’assalto finale prova un paio di conclusioni)

GARBETT 7: in crescita rispetto alle ultime uscite, sembra più a suo agio in mezzo al campo e scambia bene con i compagni. Nel finale toglie le castagne dal fuoco con un destro che si infila sotto l'incrocio dei pali.

MAUGERI 7: Prezioso in chiusura con la squadra molto alta, preciso in impostazione. Da una sua conclusione deviata nasce il gol vittoria. Esame superato per il capitano di giornata.

STENIO 6,5: Scatenato in avvio, palla al piede crea sempre qualcosa di pericoloso. Sfonda con facilità sulla fascia, ma non sempre l'ultima scelta è azzeccata. Il potenziale è molto interessante (63' Gyimah 6: sfiora subito il gol con un destro a giro, porta velocità sulla fascia in un momento difficile).

BAETEN 6,5: Sblocca l'incontro con una giocata da centravanti puro, poi non si fa pregare e concretizza con un diagonale preciso per il 2-0. Nel secondo tempo spreca troppo e non ammazza una partita ampiamente dominata dai granata. (72' Akhalaia 5,5: non dà peso all'attacco, fatica a rendersi pericoloso nelle poche occasioni a disposizione).

ROSA 5,5: Nel primo tempo lo fermano sulla linea di porta, quindi è la traversa a negargli la gioia del gol. Cala nel secondo tempo (80' Caccavo sv)

All. COPPITELLI 6,5: Dà spazio a chi aveva giocato meno nelle ultime uscite, ma senza stravolgere la squadra. Il Toro domina senza rischiare nulla nel primo tempo ma non la chiude e dà modo all'Alessandria di riagguantare una partita che doveva essere abbondantemente chiusa. La mole di gioco prodotta è l'aspetto positivo da cui ripartire, avesse chiuso con una goleada non avrebbe rubato nulla. Ora servirà più cinismo nel sfruttare tutte le occasioni create (QUI LE SUE PAROLE)

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram