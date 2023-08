Memorial Cairo, Torino campione e tabù sfatato: i granata si mettono in mostra

Memorial Cairo, i volti tra le fila granata: Belinga si mette in vetrina

Il "Mamma e Papà Cairo" è da sempre un'occasione per i giovani della Primavera per mettersi in mostra. Anche quest'anno così è stato. C'è chi si è confermato come Dellavalle e Ruszel, apparsi già in formato campionato, e chi si è presentato nel migliore dei modi come Abati, protagonista con le sue parate (QUI le pagelle). Ma il Memorial è stato un'occasione importante anche per altri. Tra tutti Ondoa Belinga, già decisivo in semifinale con il gol dell'1-1 e poi out negli ultimi minuti per una botta alla caviglia. Nella finale contro l'Inter, Belinga è partito dalla panchina, ma quando è arrivato il suo momento (al 46'), è entrato in campo dando tutto e ha regalato segnando l'ultimo rigore il Trofeo a Cairo. Belinga ha fatto tutto il ritiro di Centallo con la Primavera da giocatore in prova. Umanamente il club non ha dubbi su di lui, si dice che sia un ragazzo molto educato e volenteroso. Ha tanto bisogno di lavorare, ma dal ritiro in poi non ha mai fatto mancare l'impegno e la dedizione: capisce l'occasione unica di giocare per il Torino e vuole cogliere al meglio quest'opportunità, come ha dimostrato al Mamma e Papà Cairo.