Primavera 1, la classifica: granata a punteggio pieno

Come cambiano gli equilibri in classifica al termine della seconda giornata

La Primavera granata fa due su due e vince anche contro l'Atalanta, sfatando il tabù che non la vedeva uscire vittoriosa da Bergamo in campionato dal 2006 (QUI il commento alla partita). Un successo che vuol dire punteggio pieno dopo due giornate e primo posto in graduatoria insieme a Bologna e Fiorentina. Il Torino non vinceva le prime due partite del campionato di fila da sei anni, è la prima volta che lo fa dall'introduzione del campionato Primavera 1. Se lo scontro diretto tra Frosinone e Lecce non finirà in pareggio, una delle due si aggiungerà al terzetto di vertice insieme ai granata. (QUI le pagelle della partita)