Primavera 1, la classifica: il Torino resta decimo e aggancia Milan e Atalanta

Come cambia la classifica del Torino al termine della sfida all'Empoli

Il Torino porta a casa un punto al 93' contro l'Empoli (QUI per leggere la cronaca del match) grazie all'uomo del destino Caccavo (QUI per leggere le pagelle). Così facendo la squadra di Coppitelli, oggi squalificato, tocca quota 30 punti e resta al decimo posto, agganciando momentaneamente Milan e Atalanta. La 21esima sarà una giornata importante per gli equilibri del campionato, specialmente per la zona playoff. In attesa dei posticipi di domani, si sono fermate oggi - tra le squadre che precedono i granata - Juventus e Fiorentina contro Inter e Sassuolo. I toscani così restano a un solo punto di distanza dal Torino. La zona playoff al momento è distante 3 punti.