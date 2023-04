Primavera 1, la classifica: il Toro manca l’aggancio al secondo posto

Come cambiano gli equilibri in classifica al termine della sfida tra Torino e Lecce

Il Torino Primavera impatta 1-1 a Vercelli contro un Lecce rimasto addirittura in 9 uomini sul finale di gara (QUI il commento alla gara). Un punto guadagnato, quindi, dagli uomini di Scurto contro la capolista. I granata staccano la Roma di una lunghezza e si piazzano al terzo posto da soli ma non riescono ad agganciare la Fiorentina, ora davanti di due lunghezze. Il Torino si troverà a giocare la prossima partita di campionato proprio contro la Viola in una gara quantomai importante in ottica classifica. Il Lecce resta invece saldamente al comando della classifica a +8 sulla Fiorentina.