Primavera, Coppitelli post Atalanta-Torino 2-1: “Non brillanti come avremmo voluto”

Le parole del tecnico granata al termine della sfida con la Dea

Al termine della sfida con l'Atalanta, terminata 2-1 in favore dei bergamaschi, Federico Coppitelli ha commentato la prestazione della Primavera granata. Queste le parole del tecnico del Torino: "Sicuramente abbiamo qualche attenuante dal punto di vista numerico e l'infortunio di Garbett nel riscaldamento ci ha ulteriormente destabilizzato. Non ho voluto sconvolgere l'impronta che avevo dato ai ragazzi e ho adattato Pagani in una posizione di campo diversa. In questo momento non siamo brillanti come vorremmo essere, sono periodi che capitano nel corso di questo campionato: dobbiamo cercare di metabolizzare al meglio in vista della partita di domenica. Con i nuovi arrivi e il recupero di qualche assente saremo un po' più larghi tranquilli in termini numerici nel prossimo futuro".