Primavera, le pagelle di Atalanta-Torino 2-1: Milan salva più volte i granata

Un Torino ridotto all'osso nell'organico esce sconfitto contro l'Atalanta: i voti ai protagonisti granata

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino perde a Bergamo (QUI PER LEGGERE LA CRONACA) contro un'Atalanta che gioca decisamente meglio il primo tempo. Brutta, in generale, la prestazione dei granata che sono sembrati sottotono. Migliore tra tutti decisamente Milan che, dopo l'errore nel derby, si riscatta salvando più volte il risultando e lasciando qualche speranza a Savini e compagni.

MILAN 7: Anticipato di un soffio da Federico Pagani in occasione dell'1-0, può poco anche sul raddoppio visto che la deviazione di Dellavalle sul colpo di testa di Renault gli toglie ogni possibile responsabilità. Bravo nel finale di primo tempo a mandare in corner una rovesciata di De Nipoti. Nel secondo tempo salva ancora questa volta su Olivieri.

DELLAVALLE 5.5: Si fa sorprendere in occasione del raddoppio atalantino, quando si perde l'inserimento di Renault e poi con una deviazione (involontaria) sorprende anche Milan. (46' AMADORI 6: Rispetto al primo tempo la Dea spinge di meno e ci sono meno occasioni per mettersi in mostra. Lui comunque gioca in modo ordinato. Unico neo un retropassaggio forzato verso Milan).

SAVINI 6: Come sempre non fa mancare la sua voglia di lottare. Parte come difensore centrale come era già successo a Ferrara e si conferma comunque una buona opzione (nonostante qualche difficoltà in più).

REALI 5.5: Qualche errorino in più rispetto a quanto ha abituato. Nella ripresa rischia anche il calcio di rigore, ma viene graziato.

ANGORI 5.5: Sfiora un gol su punizione, poi per il resto si vede poco. L'Atalanta dal suo lato sfonda con troppa semplicità.

PAGANI 6: Parte come mezzala, dove ci mette un po' ad adattarsi a un ruolo non suo. A inizio ripresa torna come terzino nonostante i primi 45 minuti siano stati comunque buoni. Prova a spingere sulla corsia, ma l'Atalanta si chiude bene e non gli lascia spazi.

POLENGHI 5.5: Prima da titolare nel Torino, bene in fase di interdizione ma fatica in quella di impostazione. Ci sarà il tempo ambientarsi al meglio. (55' GARBETT 5.5: Doveva partire da titolare, poi un problema fisico l'ha costretto a dare forfait e nel secondo tempo ha stretto i denti. Si è visto che non era al top).

DI MARCO 5.5: In mezzo parte abbastanza bene, poi con il passare dei minuti inizia a calare. (46' ROSA 5.5: Si vede poco in avanti. Prova a strappare, ma la difesa dell'Atalanta lo limita bene).

LA MARCA 5.5: Se contro la Juventus era stato spesso un valore aggiunto, contro l'Atalanta un piccolo passo indietro. (70' GINEITIS sv: Tocca pochi palloni, d'altronde è appena arrivato. Esordio difficile da giudicare)

CACCAVO 6.5: Il suo gol nel finale del primo tempo dà speranze al Torino. Si sbatte in avanti, ma riceve pochi palloni buoni. (75' AKHALAIA sv)

STENIO ZANETTI 6: Si accende a sprazzi, ma quando lo fa è sempre pericoloso. Meno incisivo rispetto al derby, su questo deve migliorare.

ALL. COPPITELLI 6: Il suo Torino arriva al terza sconfitta consecutiva e tra tutte questa ha le maggiori attenuanti, perché arriva a Bergamo con un organico ridotto quasi all'osso. Basta pensare che nella ripresa è costretto a lanciare nella mischia un Garbett che non avrebbe dovuto giocare.

