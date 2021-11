Primavera, Coppitelli post Torino-Napoli 1-2: “Rammarico, buona prestazione”

Le parole di Federico Coppitelli al termine di Torino-Napoli, match di campionato in cui i granata sono usciti sconfitti

Al termine della sconfitta contro il Napoli, il tecnico della Primavera del Torino, Federico Coppitelli ha commentato la prestazione dei suoi.

"Bisogna premettere che tutte le prestazioni danno forma ad un percorso, non perdiamo dal 25 settembre ed è difficile dare continuità ai risultati. Sapevamo che con il Napoli non sarebbe stata facile, nessuna partita la si può' prevedere in anticipo. C'è rammarico perché il Torino ha giocato una buona partita con anche 8-9 occasioni importanti. Dispiace perché nonostante non sia andata nel migliore dei modi, i ragazzi hanno disputato una buona prestazione. Da inizio campionato abbiamo sempre svolto buone prestazioni, ci si poteva aspettare delle difficoltà che poi non ci sono state in questa partita".