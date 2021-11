Primavera, la classifica: balzo del Torino a quota 11 punti, Genoa ko

Come cambiano gli equilibri nel campionato di Primavera1 al termine della settima giornata

Il Torino strappa un successo importante contro la Sampdoria tra le mura amiche di Biella. I granata vincono per 2-1 in rimonta e si rilanciano in classifica, salendo a 11 punti all'ottavo posto, appaiata alla SPAL ma a due sole lunghezze dalla seconda posizione. Nella giornata di oggi si sono giocati gli altri due match a chiudere la settima giornata del campionato Primavera 1. La Spal supera di misura il Pescara in trasferta, rischiando qualcosa nei minuti finali ma portando comunque a casa i tre punti. Risultato clamoroso tra Genoa e Bologna: i felsinei sbancano la tana dei liguri, fermando la seconda forza del campionato ed impedendo ai rossoblù di agganciare la Roma in testa. Il Bologna si sgancia così dal penultimo posto in classifica e punta a invertire la rotta.