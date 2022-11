Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Fiorentina: Caccavo torna titolare

Le formazioni ufficiali di Torino-Fiorentina, match valevole per la dodicesima giornata del campionato Primavera

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Fiorentina, gara valida per la dodicesima giornata del campionato Primavera. Scurto schiera i suoi con il 4-3-1-2 e, complice l'assenza di N'Guessan (aggregato alla Prima Squadra), punta su Anton e Dellavalle al centro della difesa. In mezzo Silva torna a sedersi in panchina, mentre davanti si rivede dal 1' Caccavo.