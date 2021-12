Primavera, le pagelle di Fiorentina-Torino 2-3: manifesto della crescita granata

Il Torino ha la meglio sulla Fiorentina in trasferta: ecco i voti ai protagonisti granata della partita

Roberto Ugliono

Impossibile non approvare a pieni voti tutti i giocatori della Primavera del Torino contro la Fiorentina. Tutti, dal primo all'ultimo, hanno giocato una buonissima partita e la vittoria è il giusto risultato (qui per leggere la cronaca). Ancora una volta decisive le reti di Baeten e Dellavalle, mentre torna in gol dopo tanto tempo Alessio Rosa.

MILAN 6.5: Difficile quest'anno fare una sua pagella, perché spesso non deve fare grandi cose e poi viene punito da gol sui quale non può fare oggettivamente nulla. Questo è il caso della rete di Toci. Succede la stessa cosa nella ripresa quando Munteanu manda la palla sotto l'incrocio. Poco prima era stato bravo Milan a respingere la conclusione di Distefano.

DELLA VALLE 7: Quarto gol in stagione, un bottino da attaccante, ma lui di ruolo fa il difensore. L'asse con Angori è una certezza. In fase difensiva sta anche crescendo tantissimo e dopo l'uscita di Anton sa tenere botta sugli attaccanti della Fiorentina.

ANTON 6.5: Dopo l'infortunio di inizio stagione, ancora una volta è costretto a fermarsi. Il peccato è che stava giocando un'altra grande partita. (52' PAGANI 6: Dopo tanto tempo ritorna in campo e lo fa bene. L'azione del rigore parte da una sua incursione. Questo è un ottimo punto di ri-partenza).

REALI 6.5: Avere a che fare con Munteanu non è semplice. Il rumeno è un attaccante esperto ed è stato contenuto tutto sommato bene, visto che ha creato appena un'occasione.

ANGORI 6.5: Trova l'ennesimo assist su piazzato in una stagione incredibile per lui. La sua prestazione in generale torna di ottimo livello ed è determinante dalle sue parti anche grazie alle sue scorribande.

LINDKVIST 6.5: Più gioca e più cresce. Lo si vede in tanti piccoli aspetti della sua partita, a partire dalle scelte che spesso sono giuste. Nel primo tempo sfiora anche il gol, ma Andonov con un miracolo smanaccia. (63' CACCAVO 6: Entra e fa a sportellate con la difesa Viola. Peccato quando nel finale aggancia male un pallone che poteva potenzialmente portare a un 4-2 Toro. Lui è comunque bravo a recuperarlo e a fare poi la cosa più importante: giocare con il cronometro).

SAVINI 7: Per larghi tratti è la solita prova, poi nella ripresa quando c'è da mettere l'elmetto è decisivo: la Fiorentina sta per andare a colpo sicuro con Toci e lui in scivolata ferma tutto salvando il risultato.

DI MARCO 6: Più volte fa la giocata giusta, ma si vede che ha voglia di incidere, quindi capita che cerchi conclusioni forzate. Deve trovare forse più serenità in fase di finalizzazione, perché nel resto la sua è una buona partita.

BAETEN 7: È scatenato e sta vivendo un gran momento di forma. Va al tiro con facilità, ma spesso manca la precisione o la freddezza. La Fiorentina, però, fatica a tenerlo. Alla fine la rete arriva nella ripresa ed è il secondo gol di fila in trasferta. (74' LA MARCA sv: Torna dove l'anno scorso aveva segnato con una magnifica rovesciata. Troppo poco tempo per dare una valutazione, ma di certo entra bene in campo).

AKHALAIA 6: Buona partita la sua. Davanti ormai è una certezza. Tiene bene palla e sa servire le ali. (74' ROSA 7: Entra, si prende il rigore con un po' di astuzia sapendo mettere il corpo davanti a Favasulli e poi lo segna. In campionato non andava a rete dalla doppietta di Pescara).

STENIO 6: Torna titolare dopo l'infortunio e si vede che ha bisogno di giocare per ritrovare la forma migliore. (63' CIAMMAGLICHELLA 7: Due partite nel campionato Primavera, nella prima ha segnato e in questa ha regalato l'assist per il gol del 2-2 di Baeten. È un giocatore incredibilmente decisivo).

ALL. COPPITELLI 7: Il suo Torino non avrebbe meritato di perdere, soprattutto per l'ennesima svista arbitrale (perché il gol nel primo tempo sembrava esserci). Il modo con cui i suoi ragazzi hanno ripreso la partita è encomiabile, le sue scelte invece decisive. Ciammaglichella regala il pari, Rosa il 3-2. Il suo Torino è bello perché in tanti sono protagonisti e l'identità della sua squadra è sempre più chiara. Il secondo posto è il giusto premio per una squadra che sta affrontano tante difficoltà (ultima l'infortunio di Anton) e le sta superando sempre.

