Primavera, Fiorentina-Torino 2-3: per i granata è un colpo che fa rumore

La squadra di Coppitelli recupera due volte lo svantaggio e poi vince con merito una partita che gli regala il secondo posto

Roberto Ugliono

Una vittoria da Toro, ma proprio in tutti i sensi. La Primavera guidata da Coppitelli riesce a vincere al "Bozzi" per 2-3 rimontando due volte una Fiorentina che era reduce dalla vittoria in Supercoppa pochi giorni prima. Un successo meritato, perchè la squadra viola raramente mette in difficoltà i granata salvo che nelle situazioni dei gol. Al Torino non viene inoltre convalidato un gol che sembrava esserci, ma poco cambia, perché i granata sanno non farsi condizionare dagli episodi e portano a casa tre punti importantissimi sia per come sono stati ottenuti sia perché li portano al secondo posto in solitaria in classifica.

LE SCELTE - Coppitelli ritrova quella che di fatto è una formazione titolare, anche se manca ancora Garbett. Al suo posto dentro Lindkvist, che sta trovando grande continuità e per questo sta crescendo. Per il resto Coppitelli ritrova Stenio tra i titolari dopo l'infortunio e questa è un'ottima notizia per il Torino.

PRIMO TEMPO - Le prime vere occasioni del match sono dei granata. All'undicesimo Baeten con il mancino spara alto dopo una mischia in area. Poco dopo cambia il finalizzatore. Lindkvist con il sinistro calcia sotto l'incrocio dei pali e Andonov interviene con un miracolo. Due situazioni che risvegliano la Fiorentina, ma a essere pericoloso è sempre il Torino di Coppitelli. Alla metà del primo tempo Della Valle intercetta e manda in profondità Baeten, che resiste alla carica di due giocatori della Viola - il secondo è Neri al quale non serve nemmeno aggrapparsi ai pantaloncini del belga - e prova ad andare al tiro, ma Andonov risponde sempre presente. Stessi due protagonisti poco dopo quando il belga riceve da Stenio e poi dopo un sombrero tenta la conclusione ma trova la risposta del portiere della Fiorentina. A passare in vantaggio però è proprio la squadra di Aquilani e lo fa alla prima occasione della gara. Dopo un'azione confusa, Toci da fermo manda la palla sotto l'incrocio dei pali. La risposta del Torino è immediata. Angolo dalla destra di Angori, dopo un primo colpo di testa respinto da Andonov, sul tap in arriva Stenio e Gentile respinge la palla. Forse oltre la linea di porta, ma per arbitro e guardalinee non è gol (assente ovviamente la tecnologia). Poco dopo i granata rischiano addirittura la beffa, perché Distefano per poco non raddoppia. Il suo diagonale esce di un soffio e si salva il Torino.

SECONDO TEMPO - A inizio ripresa il Torino pareggia subito i conti. Come? Con il solito schema. Angori crossa e Dellavalle di testa anticipa tutti. Questa volta dopo una punizione dalla linea di fondo dopo un fallo subito da Stenio steso da Gentile. La sfortuna in casa granata però ci vede benissimo e poco dopo Coppitelli è costretto a rinunciare ad Anton per infortunio. La trama della partita non cambia praticamente mai. È il Torino che conduce e la Fiorentina che risponde. Ma dal 70' poi succede di tutto. Prima ci prova Distefano dalla distanza, ma è bravo Milan a dire di no. Poco dopo però la Viola torna in vantaggio e ancora una volta grazie a un eurogol. Munteanu riceve al limite, ha un po' di spazio e ci mette un batter d'occhio a mandare la palla sotto l'incrocio dei pali. Lo svantaggio dà la carica ai ragazzi di Coppitelli, che trovano subito il pari. Ciammaglichella sfugge sulla sinistra e a tu per tu con Andonov è generoso e serve Baeten che appoggia a porta vuota. Lo stesso belga esce poco dopo e il cambio si rivela decisivo, perché al suo posto entra Rosa che al 77' si guadagna con astuzia un calcio di rigore che realizza lui stesso spiazzando Andonov. Per la prima volta a inseguire è la Fiorentina che inizia ad attaccare con costanza, e la vera occasione da gol se la crea dal nulla Munteanu nei secondi finali, quando calcia dalla trequarti al volo e per poco non trova lo specchio della porta. Ma è l'ultima chance del match. I granata vincono così una partita con grande merito e con grande cuore. Il viaggio di ritorno per la squadra di Coppitelli sarà più dolce che mai.

IL TABELLINO

FIORENTINA-TORINO

Marcatori: 41' Toci (F); 46' Dellavalle (T); 72' Munteanu (F); 73' Baeten (T); 78' Rosa (T)

Fiorentina (4-4-2): Andonov, Gentile (63' Kayode), Frison, Distefano, Munteanu, Agostinelli, Favasuli, Neri, Toci, Krastev, Lucchesi. Allenatore: Aquilani. A disposizione: Dainelli, Larsen, Ghirardi, Koffi, Capasso, Egharevba, Romani, Petronelli, Amatucci, Kayode, Rocchetti, Barducci.

Torino(4-3-3): Milan; Della Valle, Anton (52' Pagani), Reali, Angori; Lindkvist (63' Caccavo), Savini, Di Marco; Baeten, Akhalaia, Stenio Zanetti (63' Ciammaglichella). Allenatore: Coppitelli. A disposizione: Vismara, Fiorenza, Pagani, La Marca, Amadori, Ciammaglichella, Barbieri, Rosa, Giorcelli, Antolini, Caccavo, Gheralia.

Ammoniti: 27' Neri (F), 46' Gentile (F), 90' Lucchesi (F)

SEGUICI SU: