Primavera 1, la classifica: Torino secondo in solitaria

Come cambiano gli equilibri in campionato al termine della dodicesima giornata di campionato

Il Torino vince in rimonta il match contro la Fiorentina e si guadagna il secondo posto in solitaria nel campionato Primavera. Il 3-2 ottenuto ai danni della Viola di Aquilani permette di tornare ai tre punti dopo lo 0-0 con il Cagliari vale il sorpasso al gruppo delle inseguitrici, ovvero Cagliari, Inter e Napoli. I granata di Coppitelli sono quindi alle spalle della Roma in solitaria.