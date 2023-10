Primavera, le pagelle di Frosinone-Torino 2-3: gol e assist per capitan Dellavalle

Le pagelle dei giocatori del Torino dopo la partita con il Frosinone

Irene Nicola Redattore

Il Torino porta a casa una vittoria sudata contro il Frosinone, recuperando una gara che sembrava ormai persa in un recupero thriller (QUI il commento). Finisce 2-3 a Ferentino, i granata tornano a una vittoria che li rilancia in classifica. Di seguito le pagelle dei giocatori granata.

ABATI 6: Quando è chiamato in causa risponde presente. Blocca Boccia subito dopo il rigore sbagliato da Milazzo; in occasione del pari ciociaro esce bene su Mezsargs, non basta per evitare il gol ma la colpa non si può attribuire al portiere granata.

BIANAY BALCOT 5.5: Regala un altro rigore per la seconda partita di fila. Intervento duro su Dixon, indubbio il penalty che poi Milazzo non trasforma fortunatamente per il Torino. Si ricompone dopo l'errore, ma serve più attenzione nel ripiegamento difensivo. Positiva invece la spinta a destra.

DELLAVALLE 7: Il capitano granata è decisivo nella rimonta sul Frosinone. In difesa torna a essere la certezza del Toro e sottoporta è fondamentale nel raccogliere i tre punti. Prima trova il gol di testa (il terzo stagionale per il centrale granata), specialità della casa; poi sfiora il bis. Nel finale dà il via alla rimonta granata con l'assist al bacio per Ciammaglichella che riapre i giochi.

RETTORE 5: Il suo errore in impostazione al 30' rimette in gara il Frosinone. Consegna ingenuamente la palla a Dixon, che lancia poi Mezsargs per l'1-1. Da lì nasce il tilt della difesa granata in occasione del pari ciociaro e una lunga fase di difficoltà per il Toro. (83' GABELLINI 7: Al primo pallone trova la rete che vale la vittoria. Ha il merito di entrare subito nel vivo, si fa trovare con facilità in area e imbuca il tap-in decisivo)

ANTOLINI 6.5: Si spende tanto con numerose iniziative da sinistra, abbina le sue doti di corsa a spirito di sacrificio. Non sempre è preciso al momento del cross, ma con gran lena contribuisce a tener viva l'offensiva del Toro anche nei momenti più complessi.

ACAR 5.5: A volte trova aperture interessanti tra le linee a centrocampo, ma si dimostra ancora acerbo nell'indecisione in impostazione che permette a Stoyanov di rubargli palla e siglare il 2-1 ciociaro. Avrà modo di crescere anche in queste letture (57' CIAMMAGLICHELLA 7: Entra nel momento di minor spinta del Toro per risvegliare i granata. Sfiora al 72' il 2-2 di testa trovando i primi varchi nella difesa ciociara, non trova lo specchio per poco. Al 90' azione fotocopia e questa volta trova il pareggio. Gol fondamentale e spirito combattivo al servizio del Toro)

RUSZEL 7: Concreto ed efficace, a centrocampo è sempre l'uomo in più di questa Primavera per numero di palloni recuperati e duelli vinti. Contro il Frosinone è determinante anche nei calci piazzati. Trova una bella traiettoria su punizione per la testa di Dellavalle in occasione del gol dell'1-0. Nella spizzata finale a evitare l'ultima incursione ciociara c'è tutta la grinta del centrocampista granata.

DALLA VECCHIA 5.5: Prova in chiaroscuro a centrocampo. Fatica a trovare spazi per impensierire la difesa ciociara o tentare di scardinarla. Ancora poco nel vivo. (69' LONGONI 6.5: Ingresso molto positivo dalla panchina. Su punizione trova anche una parabola velenosa, che costringe Avella a una gran parata d'istinto)

SAVVA 6: Gara dai due volti. Brutto primo tempo, pare spaesato se non per un'occasione a tu per tu con Avella che però spreca malamente. Nella ripresa si accende e ha due occasioni ravvicinate su cui è bravo Avella, poi trova il riscatto con l'assist per il 2-3 di Gabellini.

FRANZONI 5.5: Un po' arrugginito alla prima da titolare. Quando può attacca lo spazio, ma non trova continuità nelle trame offensive (45' NJIE 5.5: Ingresso sottotono, non entra nel vivo se non in modo estemporaneo con iniziative personali che comunque sfumano)

PADULA 5.5: Nel primo tempo si mette a servizio dell'attacco, pochi gli spunti individuali. A un quarto d'ora dalla fine spreca una buona occasione non inquadrando la porta. Nel complesso si vede poco.

ALL.SCURTO 6.5: Tornare a vincere era fondamentale. Sprona i suoi dal primo minuto e quando le cose iniziano a girare per il verso sbagliato cerca di ribaltare la gara dalla panchina. Non tutti gli ingressi danno le risposte giuste, ma due sono decisivi: Ciammaglichella e Gabellini mettono la firma sulla rimonta granata. Ora il Toro prende fiato in classifica e si porta in zona playoff. Da qui i granata devono ripartire per dare continuità allo slancio di questa vittoria.

