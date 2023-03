Primavera, le pagelle di Juventus-Torino 1-3: partita perfetta dei granata

DEMBELE 6.5 : Parte bene spingendo e facendo vedere di essere propositivo. Dalle sue parti la Juve non riesce a passare.

DELLAVALLE 7 : Si guadagna il rigore, gioca da leader dando qualità in uscita. Una delle sue migliori partite in Primavera 1 dimostrando di essere un ragazzo con il Toro dentro.

NGUESSAN 6.5 : Qualche errore in più rispetto a Dellavalle nel primo tempo, nella ripresa giganteggia.

SAVVA 6 : La Juve non gli lascia quasi mai il mancino, lui gioca bene dando quantità e qualità sull'esterno. ( 89' CIAMMAGLICHELLA SV )

RUSZEL 6.5 : Solita prestazione del solito Ruszel. Prende un giallo a inizio primo tempo, ma lui non lo sente sulle spalle. Davanti alla difesa è una diga. ( 86' RUIZ SV )

WEIDMANN 6.5 : Una delle sue migliori partite in granata. Copre, dà qualità, segna e porta al gol di Ansah.

ANTOLINI 6 : Torna titolare e gioca una prestazione ordinata. Nessuno squillo particolare, ma comunque una partita in cui ha dimostrato di essere un giocatore importantissimo per questa squadra. ( 86' SILVA SV )

NJIE 7 : Dinamico e con tanta voglia, crea più volte problemi alla Juve con i suoi strappi. Il gol di testa nel secondo tempo è il premio a una buona prestazione. ( 31' ANSAH 7 : Entra e segna, nel finale difende ogni pallone possibile. Meglio di così non poteva entrare).

ALL. SCURTO 7: Il suo Toro non vince, stravince. La squadra gioca bene, tutti gli interpreti giocano una buona partita. Meglio di così era difficile fare. Il fatto che segnino Njie e Ansah è indicativo del lavoro che sta facendo. Anche se non ci sono i titolari, la squadra gioca a buon livello. Segnale più incoraggiante, perché è sinonimo di un progetto che mira a valorizzare tutti.