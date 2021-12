Primavera, le pagelle di Sampdoria-Torino 3-2: Akhalaia segna ancora, Rosa si sblocca

I voti ai protagonisti granata degli ottavi della Coppa Italia Primavera dopo la sconfitta con la Sampdoria

Gianluca Sartori

La Primavera del Torino saluta la Coppa Italia, cadendo a Bogliasco in casa della Sampdoria. Si ferma così il percorso dei granata nella competizione, tanto cara a Coppitelli (QUI per leggere le sue parole nel postpartita), dopo una partita tirata e decisa solo al termine dei tempi supplementari (QUI per leggere la cronaca). Ecco i voti ai protagonisti della partita.

VISMARA 6: Nel primo tempo è protagonista di un'uscita a vuoto in occasione di un corner nel primo tempo, con Angori che salva sulla linea. Poi un bell'intervento nel primo tempo supplementare su Montevago. Guadagna la sufficienza, considerando anche che non giocava da un po' vista la concorrenza di Milan.

DELLAVALLE 5.5: Un po' troppo precipitoso in fase offensiva, poteva fare di più nell'accompagnamento della manovra.

ANTON 6: Non ha fatto errori evidenti. Davanti aveva comunque davanti ottimi avversari come Montevago e Di Stefano, a cui è anche normale concedere qualcosa.

AMADORI 6: Non giocava da tanto e non era facile con Montevago e Di Stefano contro. Non sfigura, anche se la difesa ha concesso qualcosa di troppo in qualche frangente.

ANGORI 6: Suo l'assist a Rosa per il primo gol del Toro. Si conferma da questo punto di vista un ottimo assistman. Ha anche chiuso la partita come vertice basso davanti alla difesa nelle rotazioni finali, in una posizione non sua (91' GYIMAH 5.5: Non particolarmente attivo)

LINDKVIST 5.5: Con la sua qualità potrebbe essere più determinato e incidere di più-

SAVINI 6: Buona partita davanti alla difesa, non fa mai mancare il suo apporto alla squadra (70' AKHALAIA 6.5: Si conferma in buona vena dopo la doppietta al Verona. Gol di opportunismo il suo)

ANTOLINI 5: Fuori dal gioco nel primo tempo e per questo motivo sostituito da Coppitelli all'intervallo. (46' GARBETT 6.5: Alza il livello del centrocampo granata al suo ingresso. Decisivo nell'azione del 2-2, si incunea saltando due avversari e fa partire un grande diagonale su cui arriva Akhalaia per il tap-in)

ROSA 6.5: Bel gol il suo, da attaccante vero. Non segnava da un po', l'auspicio è che questa rete gli serva a sbloccarsi (74' REALI 6: Gioca in maniera pulita)

CACCAVO 6: Titolare a dimostrazione di quanto per Coppitelli sia un buon elemento. Dà fastidio alla difesa blucerchiata in diverse occasioni (70' ANSAH 5.5: Esordio in Primavera per lui, che ha segnato tanto in Under 18. Non gli si poteva chiedere molto oggi)

LA MARCA 6.5: Gioca un buon primo tempo, gli spunti migliori del Torino nei primi 45' sono proprio i suoi. Parte da sinistra per poi accentrarsi, arrivando un paio di volte in porta in modo pericoloso. (46' BAETEN 6.5: Ha avuto un buon impatto, si rende pericoloso. Ottimo il tentativo con il mancino a giro, parato con un grande intervento da Saio. Nel finale sfiora il gol del 3-3 di testa, Saio ancora miracoloso. Due volte vicinissimo alla rete)

ALL. COPPITELLI 6: Fa delle rotazioni e lascia fuori tanti titolari, anche considerando qualche assenza di troppo, come quella di Stenio. Esce dalla Coppa Italia contro la squadra che aveva battuto in campionato un mese fa. Saluta così una competizione in cui aveva fatto tanto bene in passato - due finali col Toro, una vinta e una persa.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram