Primavera, le pagelle di Torino-Genoa 0-0: Savini le prende tutte

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino gioca bene ma non riesce ad andare oltre allo 0-0 contro il Genoa (QUI per leggere la cronaca). Buona comunque la prestazione dei granata, ai quali è mancato solamente il gol.

MILAN 6: Torna dal primo minuto, il Genoa non lo mette mai in difficoltà. Lui è bravo a rimanere concentrato dai primi istantifino al triplice fischio.

DELLAVALLE 6: Puntuale e attento, dal suo lato il Genoa non sfonda. Deve continuare a lavorare sulla fase offensiva, dove può essere ancora più utile.

N'GUESSAN 7: Il Genoa non passa mai dalle sue parti. Sta migliorando anche in fase di possesso, nel primo tempo si mette in mostra anche con un'uscita palla al piede con tanto di ruleta.

ANTON 7: Se il Genoa non crea niente parte del merito è anche suo. La coppia con N'Guessan funziona bene. Lui è un giocatore che era mancato tanto in difesa e quando c'è si vede sempre.

ANGORI 6: Una buona partita, anche a livello difensivo. In avanti è difficile fare di meglio, il Genoa è molto compatto e prova sempre a colpirlo alle spalle: quindi ha passato una partita a dover fare attenzione.

GARBETT 5.5: La sua fisicità in mezzo al campo è fondamentale. Leggera insufficienza per il gol mangiato nel secondo tempo e pensare che da quella posizione ha già segnato più di una volta.

SAVINI 7: Dopo un quarto d'ora era già impossibile fare il conteggio dei palloni recuperati, figurarsi a fine partita. Il Genoa fa fatica a costruire, lui è praticamente perfetto. In fase di costruzione sbaglia qualche pallone semplice, ma è perdonabile.

BAETEN 5.5: Si iscrive anche lui alla lista di ragazzi che si sono divorati possibili gol. La sua qualità è sempre lampante, per questo alcune situazioni le poteva gestire meglio.

LA MARCA 6: Giostra tra il centrocampo e la trequarti bene, sta prendendo sempre più confidenza con il nuovo ruolo. Deve e può essere più incisivo, ma la sua è una buona partita. (67' GINEITIS6: Entra abbastanza bene. Ha dinamismo e corsa. Si sacrifica in qualche corsa a perdifiato per coprire sulle ripartenze rossoblù).

ZANETTI 5.5: Il Genoa lo chiude bene. Lui prova a sguizzare, ma senza essere realmente pericoloso. (82' CIAMMAGLICHELLA sv)

AKHALAIA 5.5: Cerca subito il gol, ma per poco non trova lo specchio. Le occasioni aumentano per lui e nel finale del primo tempo si divora l'1-0. I movimenti senza palla sono buoni e lui è spesso pericoloso, deve imparare a sfruttare meglio la mole di occasioni che costruisce proprio con i suoi movimenti. (75' CACCAVO sv)

ALL. COPPITELLI 6.5: Ormai il 4-3-3 del suo Torino era conosciuto, ha cambiato con la carta La Marca che ha libertà di movimento e la squadra ora è più imprevedibile di prima. Oggi, come contro l'Empoli, i suoi ragazzi hanno dominato la gara. L'unico peccato è che i granata non siano riusciti a sfruttare a pieno le occasioni create.

