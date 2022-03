Primavera, Coppitelli post Torino-Genoa 0-0: “Creato tanto, ma è mancato il guizzo”

Le parole del tecnico della Primavera granata al termine del match contro il Genoa

Al termine della sfida contro il Genoa, Federico Coppitelli ha commentato la prestazione del suo Torino (QUI per leggere le pagelle), fermato sullo 0-0 (QUI per leggere la cronaca): "Abbiamo controllato la partita per lunghi tratti, concedendo pochissimo e dimostrando una maturità incredibile. Siamo stati bravi nella pressione sull’uomo e abbiamo riconosciuto molto bene gli spazi concessi dagli avversari. In questo momento riusciamo a creare molte occasioni da gol, ma ci manca il guizzo necessario per concretizzarle. Il campo pesante ci ha penalizzato un po’, soprattutto quando provavamo a velocizzare la giocata. Fa piacere ottenere il terzo risultato utile consecutivo, ma questi pareggi non ci lasciano pienamente soddisfatti soprattutto considerando quanto di buono fatto dai ragazzi nell’ultimo periodo".