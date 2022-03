Primavera, Torino-Genoa 0-0: granata sciuponi e Grifone attento

I ragazzi di Coppitelli giocano un'ottima partita e creano tanto, ma non riescono a concretizzare

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino non va oltre allo 0-0 contro il Genoa in una partita dominata per larghi tratti. Ai punti avrebbe vinto il Torino, che crea tantissime palle gol e non rischia praticamente mai contro il Grifone, ma che non riesce a concretizzare quanto creato.

LE SCELTE - Coppitelli ripropone dal primo minuto Milan tra i pali, così come si rivedono titolari Anton e Dellavalle in difesa. Il modulo è ancora il 4-2-3-1 visto contro l'Empoli con La Marca che si muove tra centrocampo e trequarti.

PRIMO TEMPO - Il Toro parte molto bene e al secondo minuto va subito vicino al gol con Akhalaia, che da fuori area cerca l'incrocio dei pali e la palla esce di poco. Passano due minuti e a provarci dalla distanza è Baeten, che trova lo specchio ma è centrale la sua conclusione. I granata sono arrembanti nei primi minuti e creano più volte i presupposti per il vantaggio, senza però riuscire a sbloccare la partita. La migliore occasione capita sempre ad Akhalaia, che riceve in profondità, ma sul mancino che non è il suo piede e si vede. L'ex Inter a tu per tu con Mitrovic spara alto da ottima posizione. I granata però continuano a insistere stazionando con costanza nella metà campo avversaria, senza riuscire a creare altre palle gol. Nel finale episodio nell'area di rigore del Genoa. Akhalaia in profondità si scontra con Mitrovic in uscita. Per il direttore di gara è fallo in attacco, ma rimangono dubbi. Forse gli estremi per il calcio di rigore c'erano. Sta di fatto che il gioco prosegue, senza però grosse situazioni e così il primo tempo si spegne sullo 0-0.

SECONDO TEMPO - Come nel primo tempo, anche nella ripresa partono forte i ragazzi di Coppitelli. Pronti, via e i granata sfiorano subito il vantaggio, senza riuscire però a inquadrare lo specchio. Questa volta è Stenio a calciare, ma non cambia la sostanza: il Genoa si salva. Con il passare dei minuti gli ospiti crescono e iniziano a farsi vedere con sempre maggiore costanza in avanti, ma il Torino si copre bene. Chiappino allora prova ad aumentare la pericolosità della sua squadra inserendo Besaggio al 59'. Il Genoa non riesce a diventare più pericoloso, mentre il Torino spreca un'altra buona palla, perché al 65' Stenio aggancia e manda in profondità Garbett, che da buona posizione e indisturbato spara incredibilmente sull'esterno della rete. Il Toro nonostante la fatica e una partita in dominio non molla e schiaccia sempre di più il Genoa, che invece si copre. Così per l'ultimo quarto d'ora Coppitelli si gioca la carta Caccavo, l'uomo dei minuti finali. Dall'ottantesimo in poi, però, si sveglia il Genoa che inizia a stazionare nella metà campo difensiva granata. Così gli ultimi minuti sono un dominio degli ospiti fino all'ultimo giro di lancette quando i granata si fanno rivedere in avanti. L'ultima palla buona capita a Gineitis, che però riceve una sfera complicata da calciare e infatti non trova lo specchio. Il Torino così strappa un punto, ma avrebbe meritato di più. La squadra di Coppitelli paga una scarsa vena realizzativa.

IL TABELLINO

TORINO-GENOA 0-0

TORINO (4-2-3-1): Milan, Dellavalle, N'Guessan, Anton, Angori; Garbett, Savini; Baeten, La Marca (67' Gineitis), Zanetti (82' Ciammaglichella); Akhalaia (75' Caccavo). Allenatore: Coppitelli. A disposizione: Vismara, Fiorenza, Pagani, Sassi, Amadori, Wade, Rosa, Giorcelli, Antolini.

GENOA: Mitrovic, Dellepiane, Boci, Bolcano, Macca, Ambrosini (59' Besaggio), Sadiku, Sahli (77' Bornosuzov), Mercandalli, Gjini, Accornero (77' Likendja). Allenatore: Chiappino. A disposizione: Corci, Cenci, Biaggi, Calvani, Ghigliotti, Parodi, Palella, Vassallo, Omba.

Ammoniti: 34' N'Guessan (T), 36' Sadiku (G), 39' Sahli (G), 53' Macca (G), 83' Angori (G)

