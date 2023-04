Primavera, le pagelle di Torino-Lecce 1-1: Corona ci mette la testa

L'attaccante figlio d'arte evita ai granata una sconfitta che sarebbe stata beffarda. Dell'Aquila, tanto movimento ma serve qualcosa in più

Termina in parità la sfida tra Torino e Lecce: è 1-1 a Vercelli, botta e risposta in un minuto tra Lemmens e Corona, due gol su palla inattiva per un pareggio giusto al termine di una partita equilibrata e con poche occasioni da gol nonostante il Lecce abbia giocato tutto il secondo tempo in dieci uomini e gli ultimi minuti del recupero addirittura in nove. Ecco i nostri voti ai granata di Scurto.

PASSADOR 6: non deve compiere grandi interventi anche per come si mette la partita. Sul gol di Lemmens non ha colpe.

DEMBELE 6: qualche buona discesa sulla fascia, non accompagnata da cross perfetti.

N'GUESSAN 6.5: chiusure disinvolte per il centrale francese che insieme a Dellavalle gestisce bene il capocannoniere Burnete.

DELLAVALLE 6: con N'Guessan forma una coppia che dà garanzie. Incassa da Burnete un paio di colpi proibiti che costano il rosso all'attaccante.

ANTOLINI 6: non ci sono grandissimi spunti sulla corsia di sua competenza, ma nemmeno grandi errori.

SAVVA 6.5: uno dei granata più vivaci, sia quando si mette in proprio, sia quando gioca per i compagni. In crescita.

RUIZ 5.5: è chiamato a una gara di grande applicazione, ma si vede poco. (62' SILVA 6: aggiunge un po' di inserimenti in una fase in cui serviva movimento senza palla).

RUSZEL 6: il cervello del centrocampo granata gestisce le geometrie dei suoi ma a tratti il possesso palla è troppo lento.

NJIE 5.5: qualche errore di troppo per l'attaccante esterno, che non è incisivo come in altre occasioni. Va ricordato che è un 2005. (78' CAPAC ng: il Golden Boy della Viareggio Cup sta muovendo i primi passi in Primavera)

DELL'AQUILA 6: tanto movimento, cerca d4i rendersi protagonista, ha tanta qualità ma a giocatori come lui si chiede di incidere sul risultato.

PELLEGRI 6: di stima e incoraggiamento, vista la situazione che sta vivendo a livello personale. Sta cercando di attivare nel modo giusto i cavalli del suo motore. (78' CORONA 7: entra e segna il gol del pari sfruttando su corner la sua stazza. Di più non si può chiedergli: secondo gol nel campionato Primavera).

ALL. SCURTO 6: buona la reazione dei suoi dopo il gol subito, ma in tutto il secondo tempo con un uomo in più era lecito aspettarsi qualche occasione creata in più.