Primavera, le pagelle di Torino-Sampdoria 2-0: Jurgens segna sempre

Le pagelle dei granata di Scurto dopo la vittoria contro la Sampdoria

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino batte la Sampdoria 2-0 grazie ai gol di Dell'Aquila e Jurgens (QUI il commento alla partita), vola al primo posto agganciando la Roma e ottiene la quinta vittoria di fila in campionato (la terza in totale nel 2023 e la settima allargando lo sguardo anche all'anno scorso). I ragazzi di Scurto stanno dimostrando di potersi divertire quest'anno.

PASSADOR 7: La Samp non crea tantissime palle gol, ma quando lo fa trovare sempre lui pronto. Passador si conferma uno dei migliori della squadra.

DELLAVALLE 6.5: Torna decisivo su un piazzato, questa volta fornendo un assist. La costante è la sua pericolosità in queste situazioni.

ANTON 6.5: Dove non arriva N'Guessan ci arriva lui. Mette una pezza su palloni vaganti ed è preciso in copertura.

N'GUESSAN 6.5: Prende tutto quello che può di testa, in area è una figura imponente. È una certezza per il Toro là dietro.

OPOKU 6.5: Deve lottare tanto e lui lo fa. Rispetto alle difficoltà di Cagliari, riportato sulla corsia mancina offre una prestazione migliore. Tiene botta quando la Samp preme.

ANSAH 6: Torna titolare e gioca una buona partita. La Sampdoria patisce la sua velocità. Nel finale prova a tenere quanti più palloni può in avanti per far respirare i compagni.

RUZEL 6.5:

WEIDMANN 6.5: Nel primo tempo spinge poco, ma gioca comunque bene. Nella ripresa si accende e la Samp fatica a prenderlo.

SILVA 6: Esce per infortunio dopo una buona partita. Nessuno sprazzo che incanti, ma è ordinato e sbaglia poco. (62' CIAMMAGLICHELLA 6: Entra in un momento in cui il Toro difende, quindi lui si abbassa e copre. Nel finale è bravo a tenere la palla in avanti).

DELL'AQUILA 6.5: Trova un gol fortunato, ma la prestazione è ottima. Sta ritrovando sempre più la condizione e si vede che non è frenato da problemi fisici.

JURGENS 7: È la sua stagione. Segna con continuità e con naturalezza. Quando può strappa in contropiede e difficilmente viene fermato. Nella ripresa cala anche lui. (80' NJIE ng)

ALL. SCURTO 7: Sette come le vittorie consecutive tra campionato e coppa del suo Toro. Era difficile arrivare a questa partita con tanta stanchezza sulle gambe. I suoi ragazzi nel giro di una decina di minuti hanno messo le cose in chiaro e poi amministrato. Il primato in classifica è giusto e ora inizia il bello per la sua squadra.