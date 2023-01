Primavera 1, la classifica: Torino capolista, riuscito l’aggancio in vetta alla Roma

Come cambiano gli equilbri in classifica al termine della gara tra Torino e Sampdoria

Il Torino Primavera vince ancora e vola in vetta alla classifica del campionato Primavera 1, agganciando la Roma. Missione compiuta per i granata, che nelle ultime due gare hanno recuperato sei punti ai giallorossi e ora li affiancano al primo posto. Contro la Sampdoria i ragazzi di Scurto vincono per 2-0 trovando un successo fondamentale, maturato nel primo tempo con i gol di Dell'Aquila e Jurgens (QUI il commento alla gara). Ora il Torino guarda tutti dall'alto a quota 29 punti e riporta a 3 le lunghezze di vantaggio dal Sassuolo terzo. I granata approfittano inoltre dei passi falsi di tutte le altre dirette concorrenti: cadono infatti sia la Juventus che la Fiorentina, ora rispettivamente distanti 4 e 6 punti.