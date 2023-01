Primavera, Torino-Sampdoria 2-0: il 2023 dei granata è partito alla grande

Scurto ancora una volta ritocca l'undici titolare viste le tante partite in pochi giorni. Caccavo rifiata dopo le due gare consecutive e in avanti l'allenatore granata si affida al duo Dell'Aquila-Jurgens. La vera novità è il ritorno dal primo minuto di Ansah, che da mesi non scendeva in campo da titolare. Insieme a lui a comporre il quartetto di centrocampo ci sono Ruszel, Weidmann e Silva. In difesa, senza Dembele, è Dellavalle il terzino destro, mentre a sinistra c'è Opoku. Al centro la coppia Anton-N'Guessan completano il pacchetto difensivo davanti a Passador.

Primavera, Torino-Sampdoria: il primo tempo

Nonostante la differenza in classifica, i blucerchiati partono spavaldi e non spaventati. La conseguenza è una gara sin da subito vibrante e frizzante. La prima palla gol è però per i granata, quando Jurgens al 7' mette in mezzo una palla velenosa per Ansah, anticipato per un soffio da Tantalocchi. Poco dopo è la Samp pericolosa e anche i blucerchiati con un cross. A mettere la palla in mezzo è Malagrida e trova la deviazione di Anton che per poco non infila la sfera nel proprio specchiop dei pali. Passano quindici minuti e il Torino trova il vantaggio. Punizione dalla trequarti pennellata sulla testa di Dellavalle che appoggia per Dell'Aquila, il quale deposita come può in rete. La reazione della Sampdoria è immediata, ma i blucerchiati trovano sempre un attento Passador. La Samp crea, ma a realizzare sono i granata, perché al 37' il Torino raddoppia con Jurgens. L'attaccante fa tutto da solo e a tu per tu con Tantalocchi dopo una cavalcata sulla corsia mancini deposita in rete. Gli ospiti rimangono sempre molto pericolosi, ma i ragazzi di Scurto sono attenti a chiudere e a provare a ripartire in contropiede.