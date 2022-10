Primavera, Scurto post Torino-Juventus 3-4: “Errori grossolani in momenti cruciali”

"Sicuramente abbiamo fatto una buona partita. Molto bene nel primo tempo, abbiamo concesso poco e creato occasioni pericolose. Nel secondo tempo abbiamo avuto due occasioni clamorose, un palo con Jurgens e il pallonetto di Dell'Aquila, sono errori pesanti. Nel secondo tempo sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire, loro hanno cambi pesanti. La cosa più importante è il fatto di aver sbagliato due gol fatti davanti al portiere che avrebbero cambiato la partita. Anche nei gol subiti abbiamo fatto errori grossolani individuali, come nel caso del rigore. Abbiamo pagato situazioni estemporanee, offensivamente potevamo chiudere la partita e difensivamente anche errori individuali costati due gol. Potevamo comportarci meglio su alcune situazioni, in cui ci siamo fatti saltare in modo troppo facili. Chiaro che nel secondo tempo la Juve sarebbe venuta fuori con i cambi, ma non ho visto un dominio. Ci sono stati errori in momenti cruciali che abbiamo pagato, con il 4-2 la partita poteva essere finita. Abbiamo pagato gli episodi, fermo restando che l'avversario lotta per altri obiettivi e che ha valori molto importanti. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, ma in alcune occasione potevamo essere più bravi"

"Come prestazione, abbiamo fatto una partita in linea con le altre e forse anche meglio. Stiamo dando continuità a prestazioni buone e positive. Dobbiamo migliorare in alcuni aspetti, crescere a livello individuale e avere tempo per lavorare con continuità, cosa che in questi giorni con le Nazionali non è stato possibile fare. Chiaro che in queste partite conta anche la qualità degli avversari, che in questo caso è tanta anche in panchina; poi ci sono gli episodi e gli errori. Affrontiamo avversari di livello, non possiamo pensare di dominare per tutti i 90'. Abbiamo fatto una prestazione buona, con degli errori su cui dobbiamo lavorare e cercare di migliorare"