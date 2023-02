Primavera, Scurto post Torino-Roma 1-1: “Gara equilibrata, ma meritavamo di più”

Le parole del tecnico granata al termine della sfida con la Roma

Al termine della sfida con la Roma terminata sull'1-1 (QUI la cronaca), il tecnico granata Giuseppe Scurto è intervenuto ai nostri microfoni per commentare l'esito della partita (QUI le pagelle). Di seguito le sue parole.

Il pareggio, guardando alla classifica, non accontenta né Torino né Roma. Come lo giudica in rapporto alla prestazione?

"Secondo me abbiamo fatto un'ottima partita contro un avversario molto forte. Sono contento della prestazione. E' stata una partita abbastanza equilibrata, anche se secondo me abbiamo fatto qualcosina in più noi. Ai punti meritavamo qualcosina in più, ma ci prendiamo questo pareggio e soprattutto questa prestazione contro un avversario di livello"

Ultimamente costruite tanto, ma faticate a finalizzare. Nota qualche difficoltà in questo senso?

"Qualcosa ci manca in fase realizzativa. Abbiamo difficoltà a tramutare in gol le occasioni che creiamo. E' un limite che abbiamo in questo periodo, cercheremo di lavorarci per migliorare questo aspetto che poi è fondamentale per fare risultati"

Parteciperete alla Viareggio Cup. Vi siete posti degli obiettivi per il torneo?

"L'obiettivo sarà fare il meglio possibile. Manca ancora un po' di tempo al via e siamo molto concentrati sul campionato, ma è chiaro che ci fa piacere partecipare. Quando sarà il momento ci dedicheremo al torneo e daremo il massimo"

La Viareggio Cup può essere l'occasione per dar spazio a chi sta giocando meno?

"Sì, sicuramente può esserci un'occasione di questo tipo. Saranno tutte partite ravvicinate, ci sarà l'occasione per far giocare chi fin qui ha avuto meno spazio"