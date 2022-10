Primavera, Scurto post Verona-Torino 1-0: “Ci è mancato solo il gol”

Al termine della trasferta di Verona, che ha visto i granata dominare la gara con l'Hellas ma uscire sconfitti per 1-0senza trovare la via del gol, è intervenuto il tecnico del Torino, Giuseppe Scurto. Le sue parole, pubblicate sul sito ufficiale del club granata, confermano il dispiacere per il risultato negativo arrivato in seguito a una prestazione in larga parte positiva: "Oggi i ragazzi hanno offerto una buona prestazione a cui è mancato solo il gol. Non siamo riusciti a trasformare tutte le occasioni che abbiamo avuto nel corso dei novanta minuti. Fare gol è la cosa più importante, non possiamo permetterci di sbagliare così tanto quando arriviamo nei pressi della porta avversaria. Questo può solo aiutare nella crescita come squadra. Gli episodi nelle ultime due partite non sono girati a nostro favore, dobbiamo stare sereni e continuare a lavorare per invertire il momento non fortunato".