Primavera Tim Cup, il tabellone: Torino in finale contro la Fiorentina

Il Torino Primavera va in finale di Coppa Italia, dopo aver avuto la meglio sulla Lazio tra andata e ritorno in semifinale, grazie alla vittoria per 3-1 a Formello e nonostante la sconfitta per 2-3 a Orbassano (QUI il commento). Il risultato finale di 5-4 tra andata e ritorno (QUI le pagelle del match di Orbassano) premia i granata, che ora conoscono anche l'avversario della finale: la Fiorentina. L'altra semifinale ha visto infatti trionfare la Viola, che con un aggregato di 4-2 ha superato la Roma e ha conquistato l'ultimo step della competizione. Leggi qui tutte le informazioni sulla finale di Coppa Italia Primavera.