Primavera, Torino-Frosinone 3-0: granata super. Scatto playoff

Il Toro di Scurto è sempre più vicino alla matematica certezza di poter andare ai playoff: contro il Frosinone decisiva la doppietta di Caccavo e il gol di Savva

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile

La Primavera del Torino vince lo scontro diretto per i playoff con il Frosinone per 3-0. La doppietta di Caccavo e il gol di Savva piegano i ciociari. Granata che hanno giocato praticamente tutto il secondo tempo in 10 per l'espulsione di Weidmann (appena rientrato dalla maxi squalifica) eppure sono riusciti con l'uomo in meno ad allungare. In classifica i granata accorciano anche sul Lecce capolista e soprattutto iniziano a vedere sempre più vicina la matematica certezza di poter andare ai playoff.

Primavera, Torino-Forsinone: le scelte — La grande notizia è il ritorno dal primo minuto di Weidmann. L'ex PSG ha scontato la squalifica e ora è pronto a tornare protagonista. Assente invece N'Guessan e per questo in difesa si rivede dal primo minuto Anton al fianco di Dellavalle.

Primavera, Torino-Frosinone: il primo tempo — Dopo un attimo avvio del Frosinone, al 10' viene fuori il Torino grazie a Dell'Aquila che inizia a entrare sempre di più nel vivo del gioco. Il fantasista granata illumina e si illumina. Al 13' è proprio l'ex Spal a rendersi pericoloso, ma la sua conclusione esce di un soffio. La partita vive di sussulti, perché le due squadre non riescono a creare con continuità poi al 30' la sfida cambia. Ruszel recupera palla, Caccavo allarga per Njie che poi appoggia per Weidmann, l'ex PSG manda in profondità il 9 granata che riceve tutto solo e deposita in rete. Per Caccavo è la seconda giornata di fila in gol, dimostrando di essere in un buon momento. Il Frosinone prova a reagire, ma i granata stanno bene in campo e provano a colpire in contropiede. Il primo tiro in porta dei ciociari però arriva solamente al 41', quando Selvini rientra sul mancino e tira centrale. Poco dopo ci prova l'ex di giornata Simone Milazzo, che dopo un'azione personale calcia fuori.

Primavera, Torino-Frosinone: il secondo tempo — A inizio ripresa parte bene il Frosinone. Il Toro subito si prende un rischio con un retropassaggio di Anton Passador è costretto a mettere in corner per evitare l'autogol. Dall'angolo che ne consegue dopo una serie di batti e ribatti in area, i granata si salvano. Al 50' però cambia la partita. Weidmann reagisce dopo un fallo subito e viene espulso. Il francese lascia così i granata in 10 esattamente come contro il Napoli. Il Toro però non molla e quattro minuti dopo raddoppia. Savva recupera palla e lancia per Njie che di prima serve in mezzo Caccavo, l'ex Monza calcia al volo e trova la sua doppietta personale. Poco dopo il Toro va a un passo dal 3-0 con Dell'Aquila, il cui mancino a giro esce di pochissimo.La reazione del Frosinone è debole, perché i ciociari non riescono a creare veri e propri problemi calciando spesso centrale. Al 72' Njie è bravo a spizzare per Savva che tiene la posizione e resiste alla pressione avversaria, scarta anche Palmisani e subisce fallo: calcio di rigore per i granata. Dal dischetto sbaglia Dell'Aquila, ma sulla respinta Savva è il più lesto di tutti e deposita in rete il 3-0. Al 77' anche il Frosinone finisce in 10 anche il Frosinone per il rosso diretto a Maestrelli, che calpesta Passador e viene espulso. All'86' il Frosinone sfiora il gol con Pera, che calcia bene da fuori area ma prende in pieno la traversa. Passa un minuto ed è fenomenale Passador, mandando in corner la conclusione di Jirillo. È di fatto l'ultima occasione del match, perché nei minuti finali con entrambe le squadre in dieci succede poco.

Primavera, Torino-Frosinone: il tabellino — Marcatori: 30' Caccavo (T), 54' Caccavo (T), 73' Savva (T)

TORINO (4-4-2): Passador; Dembele, Dellavalle, Anton, Antolini (84' Opoku); Savva (90+1' Wade), Ruszel (90+1' Acar), Weidmann, Njie (84' Ansah); Dell'Aquila, Caccavo (67' Barzago). All.: Scurto. A disposizione: Servalli, Brezzo, Wade, Rettore, Ansah, Corona, Vaiarelli, Dalla Vecchia, Opoku, Acar, Barzago, Capac, Makadji

FROSINONE: Palmisani; Bruno, Kamensek (64' Mulattieri), Selvini, Milazzo, Cangianelli (75' Pera), Maestrelli, Errico, Ferrieri, Maura, Voncina (75' Jirillo). All.: Gorgone. A disposizione: Stellato, Di Chiara, Rosati, Jirillo, Condello, Stefanelli, Macej, Gozzo, Mulattieri, Mezsargas, Pera.

Ammoniti: 27' Ruszel (T), 38' Selvini (F), 42' Weidmann (T), 72' Palmisani (F)

Espulso: 50' Weidmann (T), 77' Maestrelli (F)