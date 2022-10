Primavera, Torino-Juventus: le ultime dai campi

Il Torino di Scurto è atteso da capolista a Vercelli per il match più importante dell'anno: il derby in casa contro la Juventus di Montero. I bianconeri sono secondi in classifica e hanno il miglior attacco del torneo. I granata possono prendere il largo in caso di vittoria che manca dal 2019. La gara inizierà alle 13 allo stadio "Silvio Piola".