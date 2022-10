Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Juventus: Dell’Aquila titolare

Le formazioni ufficiali di Torino-Juventus primavera: così scenderanno in campo le due compagini a Vercelli

Il Torino di Scurto capolista oggi affronterà la partita più importante dell'anno: il derby in "casa" contro la Juventus di Montero che ha il miglior attacco del torneo ed è al secondo posto posto in classifica. I mister hanno sciolto gli ultimi dubbi e hanno reso pubbliche le formazioni ufficiali della gara. Dell'Aquila sarà per la prima volta titolare