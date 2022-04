Primavera, Zeoli post Torino-Verona 2-1: “La stagione si deciderà sui dettagli”

Le dichiarazioni del vice allenatore del Torino Primavera al termine della partita contro i gialloblù

Quest'oggi - sabato 9 aprile -, per la sfida contro l'Hellas Verona, il tecnico della primavera Federico Coppitelli era squalificato e al suo posto è andato in panchina il vice allenatore Michele Zeoli. Al termine del match contro i gialloblù, Zeoli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Siamo contenti. Volevo sottolineare il fatto che oggi in campo non c'era nessun fuori quota. C'erano Ciammaglichella (2005), Gineits e Dellavalle (entrambi 2004), che sono ragazzi che ci stanno dando una grande mano. Stiamo dando continuità di risultati, anche se nel ritorno alcuni pareggi, per come sono arrivati, ci hanno penalizzato. Ma il merito di questa striscia di risultati positivi è dello staff e dei ragazzi. In allenamento i più giovani danno quel brio in più che serve in partita. Calendario? Rendiamo partecipi i ragazzi anche della classifica, gli diamo la responsabilità che a questa età forse non si ha. Non molleremo niente e andremo contro tutti per fare la nostra partita e vincere. La filosofia di gioco? I ragazzi son preparati. Siamo partiti con i tre difensori, poi in mezzo al campo abbiamo corretto qualcosina, nel secondo tempo siamo passati al classico 4-3-3 ed infine siamo tornati a 5. Questa elasticità dimostra che i ragazzi sono pronti ad ogni situazione. In questa fase di stagione la stanchezza c'è, ma vale per tutti. Loro oggi hanno cambiato tanto rispetto alla partita con la Juve di martedì. Noi giocheremo tra pochi giorni con il Cagliari e vedremo. Questo finale di stagione si deciderà sui dettagli".