Primavera, tra Baeten e Zanetti spunta Caccavo: il talento in avanti non manca

La Primavera di Coppitelli ha dominato gli emiliani in superiorità numerica: unico rimpianto lo spunto decisivo per la vittoria

SINGOLI - Dalla trasferta emiliana sono emersi anche ulteriori verdetti sui singoli. In particolare ha spiccato Thibo Baeten, subentrato a Rosa al 56'. Il belga è sempre stato considerato come un valore aggiunto per l'attacco granata, ma non sempre ha fatto la differenza. Con il Sassuolo invece ha dimostrato di avere qualcosa in più e di poter essere determinante a maggior ragione considerando il possibile duo con Stenio Zanetti, che si è confermato ancora su buoni livelli. La continuità sarà fondamentale per il proseguo della stagione e per dare garanzie a Coppitelli al momento delle scelte su chi affidarsi. Il gol del pareggio a Sassuolo però lo ha segnato il 2004 Caccavo, arrivato dal Monza nell'ultimo giorno di mercato: un centravanti talentuoso che può essere qualcosa in più di una quarta punta e che ha buone prospettive per questa e per la prossima stagione.