Primavera, le pagelle di Sassuolo-Torino 1-1: decisivi i cambi di Coppitelli

Stenio è l'uomo in più dei granata, ma deve migliorare in fase di finalizzazione: i voti ai protagonisti granata del match dello stadio Ricci

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino torna a casa con un punto dalla trasferta emiliana contro il Sassuolo (qui la cronaca del match allo stadio Ricci). Molto bene la fascia di sinistra dei granata, con Stenio e Angori che stanno crescendo e trovano un'ottima intesa. Decisivi i cambi di Coppitelli.

MILAN 6: Buona partita la sua, quando il Sassuolo chiama lui risponde sempre. Nel finale rischia la frittata quando cerca di dribblare un avversario, perde palla e lascia la porta sguarnita. Per suo fortuna il Sassuolo non ne approfitta.

PAGANI 5.5: Patisce tantissimo Mata, che è bravo a sfuggirgli più volte. Sta crescendo il ragazzo ex Novara nella fase di possesso, dove inizia a trovare le giuste giocate. (64' DELLA VALLE 6: Entra bene come terzino. Spinge con costanza e in difesa non si fa quasi mai superare).

ANTON 6.5: Si conferma dopo l'ottima partita di Genova. Il suo recupero è la miglior notizia per il Torino. Anton è una guida per la difesa e sembra sempre molto sicuro. (76' CACCAVO 7: Coppitelli lo lancia in campo e lui lo ripaga. Il suo gol è ottimo e arriva dopo che l'aveva appena sfiorato poco prima).

REALI 6: Parte un po' in difficoltà, poi con il passare dei minuti prende sicurezza e gioca una buona partita.

ANGORI 6.5: Si conferma un ottimo acquisto. Il terzino ex Perugia è sempre pericoloso sui piazzati, sia quando calcia che quando deve crossare. In difesa rischia poco e in fase offensiva dà sempre un'alternativa a Stenio.

DI MARCO 5.5: Non si vede quasi mai in fase offensiva. In quella difensiva prova a fare un po' di contenimento, ma mancano proprio le sue sortite offensive a questa squadra. (64' LINDKVIST 6: La sua miglior prestazione da quando è arrivato. Crea spunti interessanti. Lui deve fare la differenza e contro il Sassuolo l'ha fatto, anche se a sprazzi).

SAVINI 6.5: Parte un po' in difficoltà nel primo tempo, poi nella ripresa cresce visibilmente. Quando la partita diventa una battaglia lui indossa l'elmetto e ne esce a testa altissima. Nel finale sfiora anche il gol del 2-1.

GARBETT 5: Non bene oggi il neozelandese, che perde due palle velenose in mezzo al campo. Nell'occasione del vantaggio del Sassuolo è lui a perdersi Samele, lasciato libero di colpire di testa. (56' LA MARCA 6: Entra per dare qualità. Il suo ingresso in campo aiuta il Torino nella manovra, che diventa più fluida).

STENIO 6.5: Le sortite del Torino sono affidate principalmente a lui e alle sue invenzioni. Il brasiliano si illumina a sprazzi. Le migliori occasioni dei granata arrivano proprio dai suoi piedi. Dopo la doppietta in casa del Genoa, tuttavia, oggi non riesce a essere concreto.

AKHALAIA 6: Come il resto della squadra nel primo tempo è un po' in ombra, cresce nella ripresa. Molto bene nel lavoro spalle alla porta.

ROSA 5.5: Nel primo tempo ha due buone occasioni ma le spreca entrambe. La prima su assist di Stenio in particolare poteva essere sfruttata molto meglio. (56' BAETEN 6.5: A sorpresa parte dalla panchina, ma entra bene a gara in corso, nel finale si esalta e diventa imprendibile per il Sassuolo. Da una sua giocata arriva il gol di Caccavo).

ALL. COPPITELLI 6.5: Nel secondo tempo con le sue scelte il Torino cambia volto. È un peccato essere usciti con un solo punto dal campo del Sassuolo, perché la sua squadra sta dimostrando di avere le qualità per poter stare in zone più importanti della classifica.

