Primavera, Zeoli post Napoli-Torino 1-1: “Vittoria sfiorata, siamo rammaricati”

Le dichiarazioni del vice allenatore del Torino Primavera al termine della partita disputata in casa del Napoli

Quest'oggi per la sfida contro il Napoli il tecnico della primavera Federico Coppitelli era squalificato e al suo posto è andato in panchina il vide allenatore Michele Zeoli. Al termine del match contro gli azzurri, Zeoli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Abbiamo avuto un ottimo approccio per tutto il corso della gara, il mister Coppitelli ha preparato al meglio ogni dettaglio. Sono state molte le situazioni in cui potevamo andare in vantaggio, anche nel corso della prima frazione di gioco. A causa di alcune assenze in attacco siamo stati costretti a fare degli accorgimenti tattici, poi i cambi ci hanno dato l’energia giusta per trovare la rete. Abbiamo sfiorato la vittoria: siamo molto rammaricati per il gol subito nel finale di partita dopo una situazione un po’ confusa”.