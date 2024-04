Torino, il programma del fine settimana di giovanili e femminile

Fine settimana chiave per il Settore giovanile maschile granata. Fari accesi su Under 16 e Under 17, nel pieno della fase più delicata della rincorsa verso le fasi finali. L'Under 15, già qualificata agli ottavi, si gioca il quarto posto nel girone. L'Under 18 va al Viola Park per sfidare la Fiorentina e cercare i tre punti. Infine la Primavera di Scurto: Dellavalle e compagni scenderanno in campo domenica 21 aprile alle ore 13 a Orbassano contro il Frosinone. Di seguito il programma dettagliato delle giovanili maschili granata.