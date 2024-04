Torino, il programma del weekend di giovanili e femminile

Ultime giornate di campionato, la lotta per accedere alle fasi finali è nel vivo. L'Under 17 vuole uno slot e sfida il Parma nello scontro diretto per accorciare la classifica e tenere vive le speranze. L'Under 15 invece è chiamata a difendere il quarto posto e mira a chiudere il prima possibile il discorso playoff. Domenica scenderà in campo anche il Torino Primavera, che andrà in trasferta a Firenze per il rematch della finale di Coppa Italia: alle ore 13 i granata cercheranno la rivalsa in campionato. Nel posticipo di lunedì toccherà all'Under 18 contro la Sampdoria, obiettivo ritrovarsi dopo i recenti ko. Ferma infine l'Under 16 per la sosta Nazionali. Convocato tra i torelli il portiere Francesco Cereser per gli Azzurrini con cui disputerà l'International Development Tournament in Spagna.