Weekend positivo per le giovanili del Torino. L'impresa della Primavera granata, incerottata, contro la Roma è un segnale di maturità importante: al Tre Fontane finisce 3-1, secondo posto in classifica agganciato. Under 18 e Under 17 portano a casa entrambe un pari preziosissimo: i torelli di La Rocca fermano il Milan in trasferta, quelli di Rebuffi evitano la sconfitta al 94' con il Genoa nello scontro diretto. Ferme Under 16 e Under 15 per la sosta delle Nazionali.