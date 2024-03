Torino, il punto sul weekend di giovanili e femminile: risultati e classifiche

Fine settimana quasi perfetto per il Settore giovanile maschile granata. Il bilancio delle Under è assolutamente positivo: 3 vittorie e 1 pareggio. Urlo Under 18 nel big match con il Genoa, sorridono anche Under 17 e Under 15, vittoriose a loro volta contro Cremonese e Reggiana. Solo pari invece per l'Under 16, che avrebbe sperato in qualcosina di più contro la Reggiana ma porta comunque a casa un punto. Anche la Primavera di Scurto è tornata finalmente alla vittoria, dominio e concretezza: contro il Monza finisce 4-0 (QUI il commento e QUI le pagelle).