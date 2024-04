Torino, il punto sul weekend di giovanili e femminile: risultati e classifiche

Con i posticipi del lunedì si è chiuso il fine settimana delle giovanili maschile granata. In un weekend dai due volti, c'è chi festeggia e chi invece ha con sé un po' di rammarico. Si esaltano Under 16 e Under 15 nello scontro diretto con la Cremonese: in rimonta, dopo lo svantaggio, arrivano per entrambe due vittorie chiave per credere nei playoff. Sconfitta invece l'Under 18 di La Rocca in casa del Sassuolo. Chiude con un pari amaro per 2-2 anche la Primavera di Scurto: dopo il doppio vantaggio di Dell'Aquila, arriva la rimonta scaligera e un solo punto.