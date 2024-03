Torino, Kabic è ancora acerbo: con la Primavera ha fatto fatica

Uros Kabic per poter dire la sua al Torino ha bisogno di tempo. L'esterno offensivo serbo ha esordito in maglia granata questa domenica, ma con la Primavera. La prima dell'ex Stella Rossa non è stata particolarmente positiva, ma è normale. D'altronde il ragazzo si deve ancora ambientare ed è stato catapultato dalla prima squadra alla Primavera. Quella che non è mancata è stata di sicuro la voglia di incidere, forse però ne ha avuta anche troppa. In una gara in cui i granata sono stati straripanti, lui voleva aggiungere il suo nome nel tabellino, ma non ce l'ha fatta. Ci sono state situazioni in cui si è palesata questa voglia, situazioni in cui ha cercato la soluzione personale per mettersi in mostra davanti agli occhi di Juric (presente a Orbassano per osservare lui e Savva).