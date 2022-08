Torino Primavera, Dell’Aquila subito protagonista: con Scurto può far bene

Dell'Aquila si mette in mostra contro l'Atalanta: Torino una sfida per lanciarsi in Primavera

Irene Nicola

La Primavera del Torino ha conquistato la seconda vittoria in altrettante partite, sfruttando un'arma in più: Francesco Dell'Aquila. L'ex Spal è stato decisivo nella gara contro l'Atalanta per sfatare un tabù che durava dal 2006 (QUI il commento alla partita). Poco più di mezz'ora di gioco, due gol e 3-2 finale ai danni della Dea.

Dell'Aquila, rivelazione alla Spal e passaggio al Torino

Il passaggio di Dell'Aquila al Torino è avvenuto formalmente a gennaio, quando nell'ambito dell'operazione Demba Seck, Ludergnani si è assicurato due rinforzi per la Primavera. Il primo, Gvidas Gineitis, si è trasferito subito a Torino e ben presto ha convinto Coppitelli; il secondo, Dell'Aquila è rimasto invece alla Spal fino a giugno, continuando a disputare un campionato Under 18 di cui è stato assoluto protagonista. C'è tanto di suo nello scudetto di categoria degli spallini: lo dimostrano d'altronde i 21 gol in 27 partite, con tanto di doppietta nella finale per il titolo. A Ferrara, Dell'Aquila è arrivato come scommessa nel 2018, quando è stato prelevato dalla Nuova Tor Tre Teste. Quattro anni dopo si può dire che sia stata una scommessa vinta.

Torino Primavera, la nuova sfida di Dell'Aquila

Ora Dell'Aquila ha di nuovo tutto da dimostrare al Torino. Ha iniziato a farlo in questi primi spezzoni di gara che gli sono stati concessi, dopo essere stato ai box durante il precampionato a causa pubalgia. La condizione migliorerà ancora con il passare del tempo e a quel punto si potrà a vedere il gioiellino della Spal con più continuità. Le condizioni per far bene sembrano esserci (QUI le pagelle di Atalanta-Torino). Il gioco di Scurto favorisce le inclinazioni di Dell'Aquila, esterno offensivo di piede mancino che predilige giocare a destra e poi rientrare, e sembra essere congeniale alla sua abilità nel dribbling e a un importante fiuto per il gol. Servirà maturità e soprattutto continuità, doti che in un campionato Primavera fanno la differenza. La strada è lunga, in salita ed è appena iniziata, ma l'inizio è andato nella direzione giusta.