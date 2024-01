Primavera, Dell’Aquila ritrova il gol dopo otto mesi. Torino più concreto sotto rete

Nella vittoria contro la Roma è tornato al gol Dell'Aquila, che non segnava dallo scorso maggio. L'attacco granata, guidato da Njie, si scopre più cinico e concreto

Irene Nicola Redattore

Si dice che nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità. Si è rivelato vero per il Torino Primavera che, in piena emergenza infortuni e rimaneggiato, si è presentato al Tre Fontane per sfidare la Roma, facendolo a viso aperto, con coraggio. Il 3-1 in casa giallorossa è un'impresa, a maggior ragione considerate le assenze e le difficoltà avute in stagione in trasferta. Protagonista il reparto offensivo, salito in cattedra con un ispirato Dell'Aquila e un Njie protagonista assoluto.

Torino Primavera, Dell'Aquila torna al gol dopo otto mesi — La prima buona notizia per la Primavera è il ritorno al gol di Dell'Aquila. Il dieci granata, recuperato a metà dicembre dall'infortunio al ginocchio, ha qualità importanti che al Toro sarebbero servite, servono e serviranno nel proseguo della corsa scudetto. Ritrovando fiducia e minutaggio, l'ex Spal sta cominciando a esprimersi con maggior naturalezza. Scurto conosce le potenzialità di Dell'Aquila e non a caso aveva affermato che con il suo rientro il Toro sarebbe stato più pericoloso. Così stato a Roma, con il ritorno al gol che è una liberazione. Dell'Aquila non segnava dallo scorso 1 maggio, dalla gara con la Fiorentina che assegnò il secondo posto nel girone al Toro e consegnò ai granata la semifinale scudetto. Da allora sono passati otto mesi e ora il digiuno si è interrotto. A Roma il protagonista assoluto è stato Njie con un vero e proprio show, ma nella lotta per lo scudetto serviranno anche i gol di Dell'Aquila.

Torino Primavera, granata più cinici sottoporta: prova di maturità con la Roma — In passato Scurto aveva affermato che alla Primavera granata sarebbe servito maggior cinismo sottoporta. A Roma quel cinismo tanto chiesto dal tecnico granata si è visto maggiormente perché il Toro ha confezionato sei palle gol e messo in saccoccia tre reti che hanno portato alla vittoria. I granata hanno ancora buttato via qualcosa, sprecando due occasioni ghiotte, ma la squadra sottoporta sta diventando più cinica e più concreta. Ne è la prova come la gara è stata sbloccata quando, dopo un quarto d'ora di sofferenza, la Primavera ha trovato due reti splendide con due iniziative personali di Njie e Perciun; lo stesso cinismo lo ha avuto Dell'Aquila nello spegnere le speranze romaniste dopo aver accorciato le distanze. Portare a casa un pesante 3-1 a Roma con una formazione rimaneggiata non era facile né tantomeno scontato, aver vinto con questa maturità è un segnale importante.

