Torino Primavera, granata meno lucidi ma vincenti e in vetta al campionato

Bottino pieno per la Primavera del Torino, che arriva alla sosta da capolista e mette nel mirino il derby

Irene Nicola

Primo giorno di sosta particolarmente dolce per il Torino Primavera, vittorioso in rimonta contro il Cesena e capolista dopo le prime cinque giornate. Un dato sicuramente incoraggiante, che rende conto di un inizio di stagione molto positivo. Il calendario era complesso e raccogliere 13 punti non era scontato, con gli ultimi tre rivelatisi particolarmente ostici nell'impegno sulla carta più semplice.

Torino Primavera, meno lucidità contro il Cesena e due spunti personali

Il Torino è arrivato un po' stanco alla gara con il Cesena, come ha ammesso lo stesso Scurto al termine del match. Tanti giocatori hanno fatto gli straordinari (N'Guessan e Dellavalle, per citarne due), altri stanno trovando continuità ma arrivavano da infortuni (come Dell'Aquila e Gineitis), altri ancora si sono sacrificati (Antolini arretrato come terzino). La stanchezza ha pesato sulla gara e i granata hanno peccato di lucidità in alcuni momenti, facendosi prendere dalla fretta nel tentativo di recuperare il vantaggio romagnolo. Il Cesena ha mostrato organizzazione e ha creato qualche difficoltà ai granata, che alla fine hanno saputo comunque emergere con due spunti personali. In quel momento il Torino ha ritrovato concentrazione e calma, portando a casa i tre punti. E ora, sfruttando la sosta, potrà lavorare sul mantenere la lucidità nel corso delle varie fasi della gara.

Torino Primavera, ora si rifiata fino al derby: un'occasione per recuperare le forze

La lucidità spesso è legata anche alle forze fisiche a disposizione dei singoli. E la sosta rifiatare servirà a tutti in casa Torino. Per alcuni potrà essere un'occasione in più. A questo Toro manca ancora un elemento importante come Ciammaglichella, tornato ad allenarsi insieme ai granata. In più, la sosta darà l'occasione a Corona di recuperare la forma atletica in vista dell'esordio. Il derby è il prossimo appuntamento e, come l'anno scorso, sarà una partita d'alta classifica. Questa volta il Torino ci arriva da capolista e la gara potrà essere un crocevia della stagione. Se i granata dovessero vincere anche la stracittadina, allora inizierebbero davvero a essere tenuti d'occhio da tante squadre. Una partita importante quindi, per dimostrare di essere importanti.