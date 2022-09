Primavera, Scurto post Torino-Cesena 2-1: “Importante vincere. Ora testa al derby”

Le dichiarazioni dell'allenatore della Primavera granata in seguito al match contro i romagnoli

Roberto Ugliono

Al termine della sfida contro il Cesena, il tecnico della Primavera granata, Giuseppe Scurto, ha commentato la vittoria dei suoi per 2-1, in rimonta (QUI il commento). Tre punti che proiettano i granata in testa alla graduatoria del campionato (QUI le pagelle di Torino-Cesena). Di seguito le sue parole.

Partita molto difficile. Quanto è stato importante riuscire a raggiungere il risultato?

"Ci aspettavamo una partita così difficile. Avevamo visto il Cesena in queste ultime giornate, aveva sempre fatto ottime prestazioni. Siamo partiti abbastanza bene, ci è mancato il gol nei primi 20', dove abbiamo creato buone situazioni. Poi abbiamo subito il gol da un nostro errore in disimpegno. Da lì la partita si è complicata, loro sono bravi a chiudersi e hanno velocità davanti, ci hanno creato dei problemi e ci siamo un attimo disuniti in alcuni momenti. Avevamo poca pazienza nel muovere palla e trovare la soluzione giusta. Ma ci sono stati momenti in cui abbiamo avuto occasioni e sbagliato magari solo l'ultimo passaggio. Una vittoria importante, dimostra che i ragazzi non mollano anche nelle difficoltà. Sono soddisfatto di quello che è stato fatto, era una partita complicata"

Dell'Aquila è entrato e ha fatto gol subito. Njie anche. Weidmann ha fatto la sua miglior partita da quando è qui. Poi c'è stato anche spazio per Rettore... Si aspettava un impatto così importante da parte di chi è subentrato?

"Non avevamo dubbi sull'impatto dei ragazzi che sono subentrati, li vediamo tutta la settimana allenarsi con grande impegno. Pensavo e speravo potessero avere un impatto positivo e darci una mano. Rettore aveva giocato gli ultimi minuti a Roma, oggi si è fatto valere in una porzione più ampia di partita"

Quanto era importante vincere prima della pausa? Lo stop arriva al momento giusto per riprendere le forze o è un peccato considerando che siete in striscia positiva?

"Da un certo punto di vista qualcuno aveva bisogno di riposare, perché c'è un po' di stanchezza. Con le Nazionali di mezzo, non è un grande periodo per le squadre Primavera perché alcuni ragazzi andranno in Nazionale, altri si aggregheranno magari alla Prima squadra in caso di bisogno. Quindi non c'è troppo tempo per lavorare, ma vale per tutti"

Dopo la pausa, c'è il derby. Cosa si aspetta?

"Sapevamo di avere un calendario molto difficile, con cinque delle sei finaliste dello scorso anno. La Juventus è una delle due o tre squadre più forti del campionato. Sappiamo che è difficile, lo prepareremo al meglio compatibilmente con i giorni che avremo a disposizione, sapendo che abbiamo davanti un avversario molto forte"

Corona quando sarà pronto al 100%?

"E' arrivato tardi e per sue caratteristiche fisiche ha bisogno di lavorare. La sosta lo aiuterà in questo senso, perché avrà due settimane piene per migliorare la condizione. Quando l'avrà fatto, tornerà sicuramente utile"